Катерина Завацкая о первом матче на Roland Garros: Трудно, но не страшно

Украинская теннисистка Катерина Завацкая (WTA №129) прокомментировала победу в финале квалификации Открытого чемпионата Франции и поделилась ожиданиями от первого матча в основной сетке турнира.

"Одна сторона меня была уверена в том, что я выиграю, а другая - очень волновалась, потому что я понимала, что могу это сделать, и автоматически давила на себя. Я была уверена в победе, потому что играла с ней в Санкт-Петербурге. Я четыре раза пересмотрела тот матч после его окончания. Я не могла понять, как так случилось, что я проиграла, этот матч меня зацепил. Там я выступала без тренера и потом, когда мы обсуждали эту игру, один из тренеров сказал, что если я не буду идти вперед, не буду играть активнее, если буду настолько зациклена на своих эмоциях, то достичь топ-50, топ-20 у меня не получится. Это открыло мне глаза. Я поняла, над чем мне нужно очень сильно работать.

Накануне сегодняшнего поединка я просчитывала каждую деталь, как в прошлой игре я выигрывала мячи, как получала инициативу. Когда я играла в активный теннис, то ей было трудно что-то сделать. А когда я ввязывались в розыгрыши, ей это нравилось. Я решила помнить, что не буду ввязываться в розыгрыши с ней, а буду сама думать, как стратегически завершить очко. Я просчитывала все удары, все шаги. Даже когда был день отдыха, я все время обдумывала свои действия. Утром перед матчем, конечно, я волновалась, но я все сделала, как запланировала.

Что я думаю по поводу предстоящего матча с Марией Саккари? Трудно, но не страшно. Интересно будет с ней сыграть. Я ни разу с ней не тренировалась, даже редко смотрела ее матчи, но я понимаю, чего ожидать. Так как в воскресенье я не играю, то в субботу смогу полностью отдохнуть, чтобы быть свежее перед основой. Если меня поставят на центральный корт, тогда родители обязательно приедут посмотреть мою игру. Здесь у нас большая команда из академии, так как многие теннисистов с "All in" играют на Ролан Гаррос. На последнем круге квалификации я чувствовала большую поддержку. Не все были на матче, но я знала, что многие были рядом. В конце пришли меня поздравить Марта Костюк с мамой. Удается ли провести время вместе? Здесь тяжелый график, глаза разбегаются, голова кругом, потому что много людей и мало места. Я уже немного расслабилась, когда прошла первый круг, стало не так многолюдно и меньше суеты. Вроде как хочется посиделок, но и ты тоже устаешь, что в конце дня хочется просто побыть в одиночестве в номере без суеты" - сказала она.