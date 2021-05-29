Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победители Roland Rarros получат на 12,5% меньше призовых
Кризис
worldversus.com
Официальный сайт АТР сообщает, что в 2021 году во время розыгрыша Открытого чемпионата Франции организаторы соревнований существенно сократили призовые для участников турнира. Так, выплаты за первые два раунда основной сетки не изменились по сравнению с прошлым годом, однако на других стадиях они снизились на 10% и более.
Полуфиналисты и финалисты соревнований получат 88% от прошлогодних выплат, триумфаторы - 87,5%.
1-й раунд: € 60 000
2-й раунд: € 84 000
3-й раунд: € 113 000
1/8 финала: € 170 000
1/4 финала: € 255 000
1/2 финала: € 375 000
Финал: € 750 000
Статус: € 1 400 000
Популярное сейчас
- Усиление Металла под Первую лигу, кадровые изменения в Ворскле. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Игрок украинской молодежной сборной пропустил матч с Узбекистаном U-21 из-за ВНО
- Украинская молодежка проиграла, Аллегри вернулся в Юве, Алаба перешел в Реал. Главные новости за 28 мая
- Калинина впервые пробилась в основу Ролан Гаррос
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО