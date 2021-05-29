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Победители Roland Rarros получат на 12,5% меньше призовых

Теннис
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Победители Roland Rarros получат на 12,5% меньше призовых

worldversus.com

UA-Футбол
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Официальный сайт АТР сообщает, что в 2021 году во время розыгрыша Открытого чемпионата Франции организаторы соревнований существенно сократили призовые для участников турнира. Так, выплаты за первые два раунда основной сетки не изменились по сравнению с прошлым годом, однако на других стадиях они снизились на 10% и более.

Полуфиналисты и финалисты соревнований получат 88% от прошлогодних выплат, триумфаторы - 87,5%.

1-й раунд: € 60 000

2-й раунд: € 84 000

3-й раунд: € 113 000

1/8 финала: € 170 000

1/4 финала: € 255 000

1/2 финала: € 375 000

Финал: € 750 000

Статус: € 1 400 000

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В статье: Roland Garros
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