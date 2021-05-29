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Последние приготовления: Свитолина тренируется на корте перед стартом Roland Garros. Фото
Украинка не останавливается
фото - twitter.com
Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина завершает приготовления к старту Открытого чемпионата Франции - Roland Garros. Фото с очередной тренировки наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Катерина Завацкая
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