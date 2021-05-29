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АТР. Джокович побеждает на домашнем турнире в Белграде

Теннис
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Подготовка к очередному Шлема

АТР. Джокович побеждает на домашнем турнире в Белграде

UA-Футбол
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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович выиграл турнир в Белграде (Сербия). В финальном матче за главный титул соревнований он одолел словака Алекса Молчана (АТР №255).

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-3) в пользу победителя матча, в активе которого 2 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 6 из 8 использованных брейков и 3 двойные ошибки. У его соперника 1 подача на вылет, 5 подряд выигранных очков, 4 из 5 использованных брейки и 0 двойных ошибок.

Для Новака этот титул стал вторым в сезоне и 83-м в карьере. На соревнованиях в Белграде Джокович стал чемпионом в третий раз (2009, 2011, 2021).

На Roland Garros следующей неделе лидер мирового рейтинга стартует матчем против Тенниса Сандгрена.

Напомним, что ранее Элина Свитолина проводила последние приготовления к старту Открытого чемпионата Франции.

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В статье: Новак Джокович
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