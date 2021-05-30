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Украинки Калинина и Козлова сыграют в первый день Roland Garros
Пожелаем нашим удачи
Сегодня, 30 мая начинается розыгрыш Открытого чемпионата Франции - турнира Roland Garros.
Париж, Франция
30 мая - 13 июня 2021
Турнир "Большого шлема"
Призовой фонд - 34,3 млн. евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
В первый стартовый день соревнований в бой вступят сразу две украинки. Ангелина Калинина (WTA №139) сыграет против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер (WTA №27), а Екатерина Козлова (WTA №159) за второй круг поборется с австралийкой Айлой Томлянович (WTA №76). Обе встречи начнутся в 12:00 по киевскому времени.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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