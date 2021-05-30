Украинки Калинина и Козлова сыграют в первый день Roland Garros

Сегодня, 30 мая начинается розыгрыш Открытого чемпионата Франции - турнира Roland Garros.

Париж, Франция

30 мая - 13 июня 2021

Турнир "Большого шлема"

Призовой фонд - 34,3 млн. евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

В первый стартовый день соревнований в бой вступят сразу две украинки. Ангелина Калинина (WTA №139) сыграет против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер (WTA №27), а Екатерина Козлова (WTA №159) за второй круг поборется с австралийкой Айлой Томлянович (WTA №76). Обе встречи начнутся в 12:00 по киевскому времени.