Козлова и Калинина стартуют на Ролан Гаррос. Текстовая трансляция матчей

В первый день Ролан Гаррос на грунтовые корты Парижа выйдут две украинских теннисистки. Стартовым запуском в 12:00 по киевскому времени Екатерина Козлова сыграет с австралийкой Айлой Томлянович, а Ангелина Калинина разделит корт с экс-первой ракеткой мира из Германии Анжелик Кербер.

Козлова в восьмой раз стартует в основе Открытого чемпионата Франции, а ее лучшим результатом является выход во второй круг в 2018 и 2019 годах.

Калинина в этом году впервые прошла квалификацию на Ролан Гаррос и попробует сегодня одержать премьерную победу на грунтовом Шлеме.

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Козлова и Калинина в 1-м раунде Ролан Гаррос: текстовая трансляция матча

12:02. В ожидании старта матчей давайте насладимся представлением турнира от пресс-службы Ролан Гаррос.

11:55. Синоптики на сегодня обещают в Париже пасмурную сухую погоду, так что своевременному началу игрового дня ничего не мешает. Калинина и Кербер сыграют на корте №14, а Козлова и Томлянович вскоре появятся на корте №7.

11:45. Добрый день! В Париже через 15 минут стартует ежегодный Открытый чемпионат Франции по теннису. UA-Футбол традиционно будет следить за всеми главными событиями грунтового Шлема, а сегодня фокус нашего зрения направлен на два матча первого раунда женского одиночного разряда при участии двух украинок – Екатерины Козловой и Ангелины Калининой. Оставайтесь с нами!