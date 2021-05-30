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Стефанос Циципас: Грунт - это покрытие, на котором мы развиваем терпение
Комментарий грека
Греческий теннисист, шестая ракетка мира Стефанос Циципас (АТР №6) прокомментировал ожидания от начала Roland Garros. Его слова приводит lequipe.fr:
"Грунт - это покрытие, на котором мы развиваем терпение. Последние годы я этим занимался. Я научился не пытаться завершить розыгрыш в один-два-три удара. Грунт награждает разнообразие.
На грунте идет стратегический теннис. Хорошая подача помогает, но на грунте только ее недостаточно. Нужна мощность, чтобы строить розыгрыш на задней линии, нужно терпение, нужно умение захватить инициативу с первого легкого мяча. Преимущество дают проникающие удары, высокий отскок, сильное вращение.
Мяч необязательно встречать очень рано, можно подождать, спешки никакой. Можно строить длинный розыгрыш, медленно открывать корт, искать угол. На других покрытиях это сложнее, потому что мяч летит быстрее и времени подумать меньше" - сказал он.
Напомним, что в первый день розыгрыша Открытого чемпионата Франции
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