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Украинка Калинина сенсационно выбивает Кербер на старте Roland Garros

Теннис
(3 голосов)

Поздравляем с замечательным началом

Украинка Калинина сенсационно выбивает Кербер на старте Roland Garros

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №139) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции. В первом поединке на турнире она одолела немецкую спортсменку, экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер (WTA №27).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-4) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 2 подачи на вылет, 21 виннер, 6 из 10 использованных брейков и 3 двойные ошибки. У ее соперницы 0 эйсов, 18 виннеров, 3 с 8 использованных брейков и 4 двойные ошибки.

Эта победа стала для Ангелины 14-ой подряд.

24-летняя украинка впервые пробилась во второй раунд Ролан Гаррос. Сегодня Калинина провела свой дебютный матч в основе турнира. Ранее на "мейджорах" Ангелина доходила до 2 круга только на US Open в 2018 году.

В следующем раунде соревнований Калинина сыграет против победительницы пары Коллинс / Ван.

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В статье: Анжелик Кербер Ангелина Калинина Roland Garros
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