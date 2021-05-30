Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Калинина сенсационно выбивает Кербер на старте Roland Garros
Поздравляем с замечательным началом
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №139) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции. В первом поединке на турнире она одолела немецкую спортсменку, экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер (WTA №27).
Счет встречи 2-0 (6-2; 6-4) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 2 подачи на вылет, 21 виннер, 6 из 10 использованных брейков и 3 двойные ошибки. У ее соперницы 0 эйсов, 18 виннеров, 3 с 8 использованных брейков и 4 двойные ошибки.
Эта победа стала для Ангелины 14-ой подряд.
24-летняя украинка впервые пробилась во второй раунд Ролан Гаррос. Сегодня Калинина провела свой дебютный матч в основе турнира. Ранее на "мейджорах" Ангелина доходила до 2 круга только на US Open в 2018 году.
В следующем раунде соревнований Калинина сыграет против победительницы пары Коллинс / Ван.
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как Шевченко празднует гол Хавертца вместе с Абрамовичем
- Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов
- Зинченко - лучший игрок в составе Ман Сити в финальном матче ЛЧ против Челси
- Надаль и Джокович не встретятся в финале и еще три вывода после жеребьевки Ролан Гаррос
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО