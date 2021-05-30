Roland Garros. Козлова уступает Томлянович и покидает турнир

Украинская теннисистка Екатерина Козлова (WTA №159) уступает на старте Открытого чемпионата Франции - Roland Garros. В первом матче турнира она проиграла австралийке Айле Томлянович (WTA №76).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-4) в пользу победительницы поединка, в активе которой 1 эйс, 17 виннеров, 6 из 9 использованных брейков и 6 двойных ошибок. У ее соперницы 0 подач на вылет, 16 виннеров, 3 из 11 использованных брейков и 2 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Томлянович сыграет против победительницы пары Павлюченкова / Макхейл.