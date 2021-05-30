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Roland Garros. Козлова уступает Томлянович и покидает турнир

Теннис
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Roland Garros. Козлова уступает Томлянович и покидает турнир

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Екатерина Козлова (WTA №159) уступает на старте Открытого чемпионата Франции - Roland Garros. В первом матче турнира она проиграла австралийке Айле Томлянович (WTA №76).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-4) в пользу победительницы поединка, в активе которой 1 эйс, 17 виннеров, 6 из 9 использованных брейков и 6 двойных ошибок. У ее соперницы 0 подач на вылет, 16 виннеров, 3 из 11 использованных брейков и 2 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Томлянович сыграет против победительницы пары Павлюченкова / Макхейл.

Напомним, что ранее украинка Калинина сенсационно победила Кербер на старте Roland Garros.

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В статье: Катерина Козлова Айла Томлянович Roland Garros
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