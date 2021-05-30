Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Roland Garros. Козлова уступает Томлянович и покидает турнир
Удачи в следующих матчах
Украинская теннисистка Екатерина Козлова (WTA №159) уступает на старте Открытого чемпионата Франции - Roland Garros. В первом матче турнира она проиграла австралийке Айле Томлянович (WTA №76).
Счет встречи 2-0 (6-2; 6-4) в пользу победительницы поединка, в активе которой 1 эйс, 17 виннеров, 6 из 9 использованных брейков и 6 двойных ошибок. У ее соперницы 0 подач на вылет, 16 виннеров, 3 из 11 использованных брейков и 2 двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований Томлянович сыграет против победительницы пары Павлюченкова / Макхейл.
Напомним, что ранее украинка Калинина
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как Шевченко празднует гол Хавертца вместе с Абрамовичем
- Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов
- Тухель: Мы хотели стать камнем в ботинке Ман Сити
- Надаль и Джокович не встретятся в финале и еще три вывода после жеребьевки Ролан Гаррос
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020