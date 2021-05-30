Сенсация: Доминик Тим зачехлил ракетку на старте Roland Garros

Австрийский теннисист, четвертая ракетка мира Доминик Тим проиграл в самом начале Открытого чемпионата Франции.

В стартовом поединке турнира он уступил представителю Испании Пабло Андухару-Альбе (АТР №68). Счет встречи 3-2 (4-6; 5-7; 6-3; 6-4; 6-4) в пользу триумфатора дуэли, в активе которого 4 подачи на вылет, 46 виннеров, 7 из 17 реализованных брейков, 47 невынужденных ошибок и 8 двойных ошибок. У его соперника 4 эйса, 66 виннеров, 6 из 19 использованных брейков, 61 невынужденная ошибка и 7 двойных ошибок.

В матче 1/32 соревнований Пабло сыграет против победителя поединка Албот / Дельбонис.