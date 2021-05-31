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Сегодня Костюк проведет первый матч на Ролан Гаррос

Теннис
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Будет непросто

Сегодня Костюк проведет первый матч на Ролан Гаррос

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Третья ракетка Украины Марта Костюк в первом круге Открытого чемпионата Франции сыграет с №12 рейтинга WTA Гарбинье Мугурусой, которая в 2016 году взяла в Париже один из своих двух титулов на турнирах Большого шлема.

Матч Костюк – Мугуруса пройдет четвертым запуском на третьем по значимости корте Ролан Гаррос имени Симоны Матье. Ориентировочное начало поединка – не ранее 17:30 по киевскому времени.

В матче с Мугурусой Костюк попробует открыть счет своим победам в основной сетке французского мэйджора.

Костюк и Мугуруса в Париже проведут первую очную встречу.

Накануне на Ролан Гаррос Ангелина Калинина обыграла Анжелик Кербер, а Екатерина Козлова в первом круге уступила австралийке.

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В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос Гарбинье Мугуруса
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