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Калинина: Это лучший результат в карьере

Теннис
(2 голосов)

Комментарий украинки после успешного старта на Ролан Гаррос

Калинина: Это лучший результат в карьере

Новина українською

Ангелина Калинина в первом раунде Открытого чемпионата Франции в двух сетах обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер (6:2, 6:4) и повторила личный рекорд на турнирах Большого шлема.

"Это только во второй раз, когда я пробилась во второй круг на турнире Большого Шлема. Определенно, это был хороший матч. Все сложилось, работало и вот пришел такой результат. Самый ли лучший это матч в моей карьере - с этой стороны я его не оцениваю. А вот результат точно самый лучший.

Я очень благодарна зрителям за поддержку. Французы сильно подбадривали, когда я выигрывала розыгрыш, на моей стороне они прямо ревели.

По поводу следующей соперницы, Даниэль Коллинс, скажу, что мы уже дважды встречались (2-0). Она всегда играет в своем стиле, максимально агрессивном, от которого она вообще не отходит. Это будет тяжелый и интересный матч, надо будет выдержать давление, ведь она активный и мощный игрок", - сказала Калинина после матча.

Победная серия Ангелины Калининой с учетом двух турниров ITF достигла 14 матчей.

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В статье: Ангелина Калинина Ролан Гаррос
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