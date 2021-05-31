Синнер спас матч-бол и вышел во второй раунд Ролан Гаррос

Янник Синнер в первом раунде Ролан Гаррос в пяти сетах за 3 часа и 34 минуты обыграл француза Пьера-Юго Эрбера (6:1, 4:6, 6:7, 7:5, 6:4).

Синнер в четвертом сете при счете 3:4 отыграл пять брейк-поинтов, а в 10-м гейме на своей подаче спас матч-бол, после чего сделал поздний брейк и перевернул ход матча.

На старте Ролан Гаррос Синнер подал 5 эйсов, сделал 8 брейков, проиграл 4 гейма на своей подаче, совершил 43 виннерса и допустил 36 невынужденных ошибок.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Янник Синнер поспорит с 87-й ракеткой мира Джанлукой Магером.

Янник Синнер осенью прошлого года на Ролан Гаррос дошел до четвертьфинала, проиграв Рафаэлю Надалю.