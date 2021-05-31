Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй круг "Ролан Гаррос". В стартовом матче восьмой сеяный Федерер нанёс поражение представителю Узбекистана Денису Истомину, начавшему соревнования с квалификации

Ролан Гаррос. Первый круг

Роджер Федерер - Денис Истомин 6:2, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Федерер восемь раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. Истомин подал три эйса, четыре раза ошибся на подаче и не получил ни одного шанса взять подачу соперника.

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции Федерер сыграет с победителем матча между хорватом Марином Чиличем и французом Артуром Риндеркнехом, получившим уайлд-кард от организаторов.