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Наоми Осака снялась с Ролан Гаррос
Ранее она отказалась общаться с журналистами
Вторая ракетка мира Наоми Осака снялась с "Ролан Гаррос".
"Привет, всем. Это не та ситуация, какую я когда-либо воображала или планировала получить, когда публиковала пост несколько дней назад. Я думаю, что сейчас самое лучшее для турнира, других игроков и моего благополучия — это то, что я снимусь, чтобы все могли вернуться к теннису, происходящему в Париже. Я никогда не хотела привлекать внимание, и я признаю, что моё сообщение, мой посыл могли быть более ясными", — написала Осака в своём "Инстаграме".
До начала турнира она сообщила, что не планирует общаться с журналистами. Вчера её оштрафовали на 15 тысяч долларов за пропущенную пресс-конференцию.
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