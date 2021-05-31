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Ролан Гаррос. Марта Костюк обыграла экс-победительницу турнира и вышла во второй круг
Украинка легко обыграла Гарбинье Мугурусу, которая выигрывала турнир в 2016-м
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Марта Костюк в двухсетовом матче обыграла Гарбинье Мугурусу и вышла во второй раунд Открытого чемпионата Франции.
Roland Garros. 31 мая. Первый круг
Марта Костюк (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания, ) 6-1, 6-4
Теннисистки провели на корте около 1 часа и 20 минут. Костюк в каждой партии оформила по 2 брейка и проиграла один гейм на подаче за весь матч. Мугуруса по ходу встречи обращалась к физиотерапевету.
Во втором круге украинка cыграет с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо – Чжэн Сайсай.
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