Ролан Гаррос в понедельник потерял семерых теннисистов из посева

Накануне на Ролан Гаррос еще семь теннисистов из посева не смогли преодолеть первый раунд.

У мужчин Париж досрочно покинули Давид Гоффен (№13) и Лоренцо Сонего (№26). Близок к вылету был и 18-й номер посева Янник Синнер, который в матче с Пьером-Юго Эрбером отыграл матч-бол.

У женщин главной сенсацией стало фиаско шестой ракетки турнира Бьянки Андрееску, которая в трех сетах за 3 часа и 23 минуты проиграла Тамаре Цидансек (7:6, 6:7, 7:9). Канадка в концовке третьей партии не подала на матч.

Помимо Андрееску грунтовый Шлем завершился для Кики Бертенс (№16), Йоханны Конты (№19), Петры Мартич (№22) и Гарбинье Мугурусы (№12), которую в двух сетах разгромила украинка Марта Костюк.

Матчи первого раунда Ролан Гаррос завершатся во вторник, 1 июня.