Костюк шокирует Мугурусу в первом раунде Ролан Гаррос. ВИДЕО

Марта Костюк в первом круге Открытого чемпионата Франции за 1 час и 23 минуты разбила двукратную победительницу турниров Большого шлема и экс-лидера рейтинга WTA Гарбинье Мугурусу (6:1, 6:4), которая до встречи с украинкой в Париже никогда не проигрывала в стартовом матче.

Костюк на пути к премьерной победе в основе Ролан Гаррос сделала 4 брейка, подала 5 эйсов, выиграла 74% очков с первой подачи и организовала 16 виннерсов.