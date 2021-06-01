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Костюк шокирует Мугурусу в первом раунде Ролан Гаррос. ВИДЕО
Смотрим, как украинка громила экс-первую ракетку мира
фото - flashscore.com.ua
Марта Костюк в первом круге Открытого чемпионата Франции за 1 час и 23 минуты разбила двукратную победительницу турниров Большого шлема и экс-лидера рейтинга WTA Гарбинье Мугурусу (6:1, 6:4), которая до встречи с украинкой в Париже никогда не проигрывала в стартовом матче.
Костюк на пути к премьерной победе в основе Ролан Гаррос сделала 4 брейка, подала 5 эйсов, выиграла 74% очков с первой подачи и организовала 16 виннерсов.
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