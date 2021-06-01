Сегодня Свитолина и Завацкая стартуют на Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в статусе пятой сеяной откроет игровой день на корте имени Филиппа Шатрие. В 13:00 по киевскому времени украинка сыграет с обладательницей wild card Осеан Бабель.

Катарина Завацкая в 12:00 по Киеву первым запуском на корте №14 встретится с 17-й сеяной из Греции Марией Саккари.

Свитолина в 9-й раз стартует в основной сетке Открытого чемпионата Франции. Украинка в Париже выиграла 20 из 28 матчей и трижды доходила до 1/4 финала.

Завацкая во второй раз выступит в основе грунтового Шлема. В прошлом году Катарина в матче первого круга проиграла Кики Бертенс.

Элина Свитолина и Катарина Завацкая во втором раунде попробуют присоединиться к Ангелине Калининой и Марте Костюк, которые на старте Ролан Гаррос обыграли экс-первых ракеток мира.