Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня Свитолина и Завацкая стартуют на Ролан Гаррос
Ждем побед
фото - WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в статусе пятой сеяной откроет игровой день на корте имени Филиппа Шатрие. В 13:00 по киевскому времени украинка сыграет с обладательницей wild card Осеан Бабель.
Катарина Завацкая в 12:00 по Киеву первым запуском на корте №14 встретится с 17-й сеяной из Греции Марией Саккари.
Свитолина в 9-й раз стартует в основной сетке Открытого чемпионата Франции. Украинка в Париже выиграла 20 из 28 матчей и трижды доходила до 1/4 финала.
Завацкая во второй раз выступит в основе грунтового Шлема. В прошлом году Катарина в матче первого круга проиграла Кики Бертенс.
Элина Свитолина и Катарина Завацкая во втором раунде попробуют присоединиться к Ангелине Калининой и Марте Костюк, которые на старте Ролан Гаррос обыграли экс-первых ракеток мира.
Популярное сейчас
- Лео Месси и Кун Агуэро: хроники дружбы, длиной в 16 лет
- УЕФА отреагировал на иск Суперлиги в Европейский суд
- Сегодня Шевченко огласит заявку сборной Украины на Евро
- Калинина на Ролан Гаррос обыграла Кербер, Козлова проиграла Томлянович. Как это было
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО