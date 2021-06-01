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Свитолина играет с 17-летней француженкой на старте Ролан Гаррос. Текстовая трансляция матча
Болеем за украинку вместе с UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина во вторник стартует на Открытом чемпионате Франции. В первом раунде грунтового Шлема шестая ракетка мира сыграет с 17-летней француженкой Осеан Бабель, которая в статусе 1111-й ракетки мира попала в основу Ролан Гаррос через wild card.
Матч между Свитолиной и Бабель пройдет первым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Начало поединка – в 13:00 по киевскому времени.
Следить за главными событиями матча Свитолина – Бабель на Ролан Гаррос вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Свитолина против Бабель в 1-м раунде Ролан Гаррос: текстовая трансляция матча
13:31. Свитолина – Бабель 5:1
Перемудрила Свитолина в нескольких розыгрышах и довела дело до брейк-поинта. Вовремя собралась украинка и не допустила потерю гейма на своей подаче.
13:25. Свитолина – Бабель 4:1
Второй брейк от Свитолиной! Разница в классе между теннисистками видна невооруженным глазом – все же сегодняшних соперниц в мировом рейтинге разделяют больше 1000 позиций.
13:23. Свитолина – Бабель 3:1
Регулярно Бабель полусвечками провоцирует Свитолину на активность. Украинка атакует и без проблем забирает еще один гейм на своей подаче.
13:19. Свитолина – Бабель 2:1
Не справилась Элина с приемом. Хотя был шанс повести 30:0.
13:16. Свитолина – Бабель 2:0
Никаких проблем для Свитолиной на старте матча. Быстро Элина привыкла к леворукой сопернице и диктует свои условия.
13:13. Свитолина – Бабель 1:0
Не стала украинка затягивать с брейком и сразу же взяла подачу Бабель. Француженка очень нервничает на старте матча.
13:09. Матч начался!
Свитолина никогда не проигрывала в первом раунде Ролан Гаррос. Болеем за продление серии.
13:04. Свитолина и Бабель начали разминку. Первой будет подавать француженка.
12:45. UA-Футбол приветствует всех поклонников тенниса и всего украинского спорта! Мы начинаем текстовую трансляцию первого матча Элины Свитолиной на Ролан Гаррос. Ориентировочно через 15 минут сильнейшая теннисистка страны начнет поединок с юной француженкой Осеан Бабель.
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