Свитолина играет с 17-летней француженкой на старте Ролан Гаррос. Текстовая трансляция матча

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина во вторник стартует на Открытом чемпионате Франции. В первом раунде грунтового Шлема шестая ракетка мира сыграет с 17-летней француженкой Осеан Бабель, которая в статусе 1111-й ракетки мира попала в основу Ролан Гаррос через wild card.

Матч между Свитолиной и Бабель пройдет первым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Начало поединка – в 13:00 по киевскому времени.

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Свитолина против Бабель в 1-м раунде Ролан Гаррос: текстовая трансляция матча

13:31. Свитолина – Бабель 5:1

Перемудрила Свитолина в нескольких розыгрышах и довела дело до брейк-поинта. Вовремя собралась украинка и не допустила потерю гейма на своей подаче.

13:25. Свитолина – Бабель 4:1

Второй брейк от Свитолиной! Разница в классе между теннисистками видна невооруженным глазом – все же сегодняшних соперниц в мировом рейтинге разделяют больше 1000 позиций.

13:23. Свитолина – Бабель 3:1

Регулярно Бабель полусвечками провоцирует Свитолину на активность. Украинка атакует и без проблем забирает еще один гейм на своей подаче.

13:19. Свитолина – Бабель 2:1

Не справилась Элина с приемом. Хотя был шанс повести 30:0.

13:16. Свитолина – Бабель 2:0

Никаких проблем для Свитолиной на старте матча. Быстро Элина привыкла к леворукой сопернице и диктует свои условия.

13:13. Свитолина – Бабель 1:0

Не стала украинка затягивать с брейком и сразу же взяла подачу Бабель. Француженка очень нервничает на старте матча.

13:09. Матч начался!

Свитолина никогда не проигрывала в первом раунде Ролан Гаррос. Болеем за продление серии.

13:04. Свитолина и Бабель начали разминку. Первой будет подавать француженка.

12:45. UA-Футбол приветствует всех поклонников тенниса и всего украинского спорта! Мы начинаем текстовую трансляцию первого матча Элины Свитолиной на Ролан Гаррос. Ориентировочно через 15 минут сильнейшая теннисистка страны начнет поединок с юной француженкой Осеан Бабель.