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Завацкая проиграла в первом круге Roland Garros

Теннис
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Почти без борьбы

Завацкая проиграла в первом круге Roland Garros

UA-Футбол
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21-летняя украинка Катарина Завацкая зачехлила ракетку после первого круга основной сетки Открытого чемпионата Франции.

129-я ракетка мира в двух сетах уступила итальянке Марии Саккари. В первом сете между теннисистками ещё была борьба: все завершилось за 57 минут и победой Саккари 6:4. Во второй партии борьбы вообще не получилось: Завацкая проиграла 1:6, взяв единственную подачу при счёте 0:5.

Напомним, что Завацкая начала свой путь на текущем Roland Garros с первого раунда квалификации, выиграла три матча отбора и, таким образом, уступив в первом поединке основной сетки.

Напомним, что вчера украинка Марта Костюк на этом же турнире сенсационно обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Мария Саккари (Италия, 18) - Катарина Завацкая (Украина, 129) 6:4, 6:1

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В статье: Roland Garros Мария Саккари Катарина Завацкая
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