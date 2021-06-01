Завацкая проиграла в первом круге Roland Garros

21-летняя украинка Катарина Завацкая зачехлила ракетку после первого круга основной сетки Открытого чемпионата Франции.

129-я ракетка мира в двух сетах уступила итальянке Марии Саккари. В первом сете между теннисистками ещё была борьба: все завершилось за 57 минут и победой Саккари 6:4. Во второй партии борьбы вообще не получилось: Завацкая проиграла 1:6, взяв единственную подачу при счёте 0:5.

Напомним, что Завацкая начала свой путь на текущем Roland Garros с первого раунда квалификации, выиграла три матча отбора и, таким образом, уступив в первом поединке основной сетки.

Напомним, что вчера украинка Марта Костюк на этом же турнире сенсационно обыграла испанку Гарбинье Мугурусу .

Мария Саккари (Италия, 18) - Катарина Завацкая (Украина, 129) 6:4, 6:1