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Свитолина в двух сетах выиграла первый матч на Roland Garros
Элина была близка к тому, чтобы отдать сет сопернице
Фото: twitter.com/0maywta0/Автор неизвестен
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы на Открытом чемпионате Франции. Украинка разобралась с француженкой Осеаной Бабель, которая не входит даже в ТОП-1000 рейтинга и сыграла в основной сетке турнира благодаря Wild card.
Свитолина сделала брейк в первом же гейме и до конца сета ещё раз забрала подачу соперницы, выиграв партию 6:2. Во втором сете всё было намного интереснее: теперь уже Бабель с подачей соперницы вела 5:2 и должна была подавать на вторую партию. Однако в решающий момент украинка включилась и взяла пять геймов подряд.
Во втором круге Элина сыграет с 75-й ракеткой мира, американкой Энн Ли. Поединок состоится в ближайший четверг.
Осеана Бабель (Франция, 1111) - Элина Свитолина (Украина, 6) 2:6, 5:7
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