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Три украинки прошли во второй раунд Ролан Гаррос

Теннис
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Еще две вылетели

Три украинки прошли во второй раунд Ролан Гаррос

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Трем из пяти украинским теннисисткам удалось преодолеть стартовый барьер на Открытом чемпионате Франции.

Пятая сеяная Элина Свитолина в первом круге грунтового Шлема обыграла Осеан Бабель (6:2, 7:5) и вышла на Энн Ли из США.

Марта Костюк сенсационно разобралась с экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой (6:1, 6:4) и открыла счет победам в основе Ролан Гаррос. За выход в третий круг 18-летняя украинка поспорит с Чжэн Сайсай.

Автором еще одной сенсации стала Ангелина Калинина, которая на старте Ролан Гаррос разбила титулованную Анжелик Кербер (6:2, 6:4) и вышла на американку Даниэль Роуз Коллинз.

Екатерина Козлова в первом раунде Ролан Гаррос проиграла Айле Томлянович (2:6, 4:6), а Катарина Завацкая не нашла аргументов в матче с Марией Саккари (6:4, 6:1).

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк Ангелина Калинина Ролан Гаррос
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