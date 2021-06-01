Три украинки прошли во второй раунд Ролан Гаррос

Трем из пяти украинским теннисисткам удалось преодолеть стартовый барьер на Открытом чемпионате Франции.

Пятая сеяная Элина Свитолина в первом круге грунтового Шлема обыграла Осеан Бабель (6:2, 7:5) и вышла на Энн Ли из США.

Марта Костюк сенсационно разобралась с экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой (6:1, 6:4) и открыла счет победам в основе Ролан Гаррос. За выход в третий круг 18-летняя украинка поспорит с Чжэн Сайсай.

Автором еще одной сенсации стала Ангелина Калинина, которая на старте Ролан Гаррос разбила титулованную Анжелик Кербер (6:2, 6:4) и вышла на американку Даниэль Роуз Коллинз.

Екатерина Козлова в первом раунде Ролан Гаррос проиграла Айле Томлянович (2:6, 4:6), а Катарина Завацкая не нашла аргументов в матче с Марией Саккари (6:4, 6:1).