Свитолина: Бабель во втором сете усложнила мне задачу

Элина Свитолина в первом раунде грунтового Шлема обыграла 17-летнюю Осеан Бабель (6:2, 7:5). Во втором сете украинка при счете 2:5 выиграла 5 геймов подряд.

"Я рада, что смогла сыграть матч на этой арене, что открывала здесь игровой день. Сегодня отличная погода, на трибунах есть болельщики. И вдвойне приятно из-за того, что я выиграла этот матч.

Что бы я посоветовала свой 17-летней сопернице? Нужен опыт, конечно же. Думаю, она впервые играла на таком корте, это был ее первый матч в основе на турнирах Большого Шлема и тут еще твоя первая соперница – это шестая ракетка мира. Это очень тяжело.

Я помню себя в такой же ситуации, как сильно я нервничала. Она отлично показала себя, во втором сете заиграла активнее и тем самым усложнила мне задач"», - сказала Свитолина в послематчевом интервью.

Элина Свитолина в 9-й раз подряд вышла во второй раунд Ролан Гаррос, а следующей соперницей украинки в Париже станет 75-я ракетка мира из США Энн Ли, которая в первом круге разбила Маргариту Гаспарян (6:0, 6:1).