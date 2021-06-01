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Элина Свитолина оставила послание Монфису

Теннис
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Украинка поддержала возлюбленого

Элина Свитолина оставила послание Монфису

фото - twitter.com

Новина українською

Шестая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина оставила послание своему возлюбленному французу Гаэлю Монфису после выхода во второй круг Открытого чемпионата Франции (6:2, 7:5).

"Вперёд, Гаэль", — написала Свитолина на камере, дорисовав к тексту сердце.

Напомним, в начале апреля Монфис и Свитолина объявили о помолвке, которая назначена на июль 2021 года.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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