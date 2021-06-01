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Элина Свитолина оставила послание Монфису
Украинка поддержала возлюбленого
фото - twitter.com
Шестая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина оставила послание своему возлюбленному французу Гаэлю Монфису после выхода во второй круг Открытого чемпионата Франции (6:2, 7:5).
"Вперёд, Гаэль", — написала Свитолина на камере, дорисовав к тексту сердце.
You heard her, @Gael_Monfils! ????@ElinaSvitolina | #RolandGarros pic.twitter.com/kbkdl19zyG— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2021
Напомним, в начале апреля Монфис и Свитолина объявили о помолвке, которая назначена на июль 2021 года.
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