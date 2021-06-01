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Гаэль Монфис вышел во второй раунд Ролан Гаррос, победив испанца Рамоса

Теннис
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34-летний француз одержал непростую победу

Гаэль Монфис вышел во второй раунд Ролан Гаррос, победив испанца Рамоса

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Французский теннисист Гаэль Монфис (15-я ракетка мира) пробился во второй раунд Roland Garros, переиграв испанца Альберта Рамоса со счетом 1:6, 7:6(6), 6:4, 6:4.

Матч длился более трех часов. Монфис оформил пять брейков и 12 эйсов, девять раз ошибившись при подаче.

В свою очередь, 38-я ракетка мира Рамос пять раз брал подачу оппонента, выполнил один эйс и пять раз ошибся при подаче.

После этой победы Монфис остается лидером в личных встречах теннисистов со счетом 5:2.

Следующим соперником француза на турнире станет швед Микаэль Имер.

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В статье: Rolland Garros Гаэль Монфис
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