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Петра Квитова снялась с Ролан Гаррос из-за травмы
У 31-летней чешки проблемы с лодыжкой
Бывшая вторая ракетка мира Петрва Квитова, ныне занимающая 12-строчку рейтинга WTA, больше не сыграет в нынешнем розыгрыше Ролан Гаррос.
"С большим разочарованием объявляю, что вынуждена сняться с турнира. Во время послематчевых процедур я почувствовала боль в лодыжке. К сожалению, после МРТ и обсуждения с командой я приняла трудное решение. Будет неразумно играть в таком состоянии. Мне не повезло, но я останусь сильной и сделаю все, чтобы восстановиться до травяного сезона", - написала Квитова в твитере.
Напомним, в первом раунде турнира Квитова переиграла бельгийку Гретье Миннен со счетом 6:7, 7:6, 6:1.
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