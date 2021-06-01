  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Петра Квитова снялась с Ролан Гаррос из-за травмы
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петра Квитова снялась с Ролан Гаррос из-за травмы

Теннис
(1 голосов)

У 31-летней чешки проблемы с лодыжкой

Петра Квитова снялась с Ролан Гаррос из-за травмы

Новина українською

Бывшая вторая ракетка мира Петрва Квитова, ныне занимающая 12-строчку рейтинга WTA, больше не сыграет в нынешнем розыгрыше Ролан Гаррос.

"С большим разочарованием объявляю, что вынуждена сняться с турнира. Во время послематчевых процедур я почувствовала боль в лодыжке. К сожалению, после МРТ и обсуждения с командой я приняла трудное решение. Будет неразумно играть в таком состоянии. Мне не повезло, но я останусь сильной и сделаю все, чтобы восстановиться до травяного сезона", - написала Квитова в твитере.

Напомним, в первом раунде турнира Квитова переиграла бельгийку Гретье Миннен со счетом 6:7, 7:6, 6:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Петра Квитова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...