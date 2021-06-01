Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль уверенно вышел во второй круг Ролан Гаррос
Испанец одержал победу в трех сетах
фото - rolandgarros.com
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований он оказался сильнее представителя Австралии Алексея Попырина. Для победы Надалю потребовалось три сета.
Ролан Гаррос. 1 июня
Рафаэль Надаль - Алексеq Попырин 6:3, 6:2, 7:6 (7:3)
Продолжительность поединка составила 2 часа и 26 минут. Рафаэль 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Попырин, занимающий 63-е место в рейтинге ATP, выполнил 8 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 4 взять подачу соперника.
За выход в следующий раунд Надаль поборется с французом Ришаром Гаске, оказавшимся сильнее соотечественника Юго Гастона.
Популярное сейчас
- Заря объявила о подписании экс-игрока Десны
- Верес определился с местом проведением домашних матчей в УПЛ
- Роман Зозуля покинул Альбасете
- Свитолина в двух сетах выиграла первый матч на Roland Garros
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО