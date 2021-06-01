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Надаль уверенно вышел во второй круг Ролан Гаррос

Теннис
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Испанец одержал победу в трех сетах

Надаль уверенно вышел во второй круг Ролан Гаррос

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований он оказался сильнее представителя Австралии Алексея Попырина. Для победы Надалю потребовалось три сета.

Ролан Гаррос. 1 июня

Рафаэль Надаль - Алексеq Попырин 6:3, 6:2, 7:6 (7:3)

Продолжительность поединка составила 2 часа и 26 минут. Рафаэль 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Попырин, занимающий 63-е место в рейтинге ATP, выполнил 8 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 4 взять подачу соперника.

За выход в следующий раунд Надаль поборется с французом Ришаром Гаске, оказавшимся сильнее соотечественника Юго Гастона.

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В статье: Рафаэль Надаль
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