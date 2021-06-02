Неоднозначная Свитолина, приятные сюрпризы от Костюк и Калининой. Как украинки стартовали на Ролан Гаррос?

Три из пяти украинок в Париже преодолели стартовый раунд на Открытом чемпионате Франции, причем Марте Костюк и Ангелине Калининой удалось пройти экс-первых ракеток мира и неоднократных победительниц турниров Большого шлема.

Свитолина чуть не отдала сет 1111-й ракетке мира

Элина Свитолина в отличие от других топ-теннисисток получила возможность в первом круге провести тренировочный матч с повышенным уровнем ответственности, ведь не было никаких сомнений в превосходстве украинки над 17-летней Осеан Бабель, которая до дебюта на Ролан Гаррос в этом сезоне на грунте выиграла только один матч из пяти. Тем не менее, Свитолина, превосходя соперницу в рейтинге WTA на 1095 позиций, все равно ухитрилась найти проблемы на свою голову.

Первый сет шестая сеяная забрала на классе (2 брейка, 1 отыгранный брейк-поинт, 10 виннерсов и 80% выигранных очков на второй подаче), а вот во второй партии Свитолина потеряла контроль над игрой и позволила Бабель зарядиться уверенностью. Только при счете 2:5 украинка пришла в себя, когда после 10 (!) нереализованных брейк-поинтов забрала гейм на приеме и не допустила непредсказуемого решающего сета.

Fifth seed Elina Svitolina safely overcomes 17-year-old French prospect Oceane Babel 6-2, 7-5! ????????#RolandGarros pic.twitter.com/mf8SVrgifC — Live Tennis (@livetennis) June 1, 2021

Дальше по курсу у Свитолиной 20-летняя Энн Ли, которая накануне в матче с Маргаритой Гаспарян (6:0, 6:1) открыла счет своим победам в основе Ролан Гаррос. В этом поединке Ли не допустила ни одного брейк-поинта и почти в четыре раза превзошла соперницу по активно выигранным мячам (17 на 5). Ли до приезда в Париж в текущем сезоне вообще не играла на грунте, но после настолько убедительного старта не стоит недооценивать эту девушку.

Костюк провела самый зрелый матч в карьере и по делу выбила Мугурусу

Экс-первая ракетка мира и двукратная чемпионка турниров Большого шлема – это явно не та соперница, которую хочется получить в первом круге мэйджора, но Марта Костюк стойко приняла этот вызов и оформила свою крупнейшую победу в карьере, став первой теннисисткой в истории, которой удалось обыграть Гарбинье Мугурусу на старте грунтового Шлема.

Конечно, Мугуруса из-за проблем со спиной не могла играть на 100% и весь матч активно работала на Костюк (40 невынужденных при 9 виннерсах), однако и Марта в тот вечер показала, что становится сильнее – в первую очередь, в плане психологии. Украинка не дрогнула при счете 1:3 во втором сете, а моментально вернула игру под свой контроль и хладнокровно добила растерянную испанку.

По качеству тенниса перформанс Костюк в матче с Мугурусой сложно назвать безупречным – все же Марта чаще ошибалась, чем пробивала навылет (24 против 16), у нее откровенно плохо работала первая подача (лишь 53%), да и двойных было многовато (6 против 5 эйсов), но самое главное, что украинка смогла абстрагироваться от негативных эмоций, которые прежде так часто мешали ей показывать свою лучшую игру. Хочется верить, что это была не одноразовая акция.

Соперница Марты Костюк по второму раунду более чем проходимая – 57-я ракетка мира Чжэн Сайсай до 2021 года на Ролан Гаррос имела баланс 0-5. Два года назад Костюк разгромила китаянку в 1/8 финала грунтового турнира в Страсбурге (6:3, 6:1) – теперь нужно подтвердить этот результат в Париже. На кону повторение личного рекорда на турнирах Большого шлема.

Калинина убрала кризисную Кербер и продлила победную серию до 14-ти матчей

Премьерное появление Ангелины Калининой в основе Ролан Гаррос стало сюрпризом только для тех, кто не следил за результатами украинки во время грунтового сезона. Калинина с середины апреля выиграла два подряд турнира ITF в Оэйраше и Загребе, а в квалификации в Париже в трех матчах не проиграла ни одного сета.

Хотя в соперницы Ангелине досталась экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер, этот жребий сложно было назвать откровенно неудачным, ведь немка на Ролан Гаррос даже в годы расцвета стабильно проигрывала в первом раунде, не говоря о нынешних кризисных временах. И матч с Калининой для Кербер не стал исключением – на корте была бледная тень той теннисистки, которая в 2016 году подчинила себе весь WTA-тур.

Для Кербер матч с Калининой мог бы обернуться грандиозным позором, если бы украинка дважды защитила свою подачу при счете 5:0. Но Ангелину понять можно – она так долго шла к своей дебютной победе на Ролан Гаррос, что в какой-то момент волнение сковало ее действия. К счастью, все закончилось успешно.

Qualify ☑️

Main Draw Debut ☑️

Upset ☑️



???????? Anhelina Kalinina’s run continues with a 6-2, 6-4 win over [26] Angelique Kerber. #RolandGarros pic.twitter.com/P7rrm3mUQE — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2021

Во втором круге Ангелина Калинина сыграет с прошлогодней четвертьфиналисткой Парижа Даниэль Роуз Коллинз. Для американки матч с Сю Ван (6:2, 4:6, 6:4) стал первым в сезоне на грунте. Посмотрим, сможет ли Калинина что-то выжать из своего громадного преимущества по игровой практике. К слову, у букмекеров именно украинка идет небольшим фаворитом матча.

Козлова не восстановилась, а Завацкая не прыгнула выше своей головы

Екатерина Козлова попала в основу Ролан Гаррос по защищенному рейтингу, но пребывание украинки на турнире ограничилось лишь шестью выигранными геймами в матче с Айлой Томлянович, которая до встречи с теннисисткой из Николаева в последний раз побеждала в Париже в 2015 году.

Проблемы со здоровьем, так долго мучившие Козлову, вроде бы отступили, но набрать форму украинка не успела. Это вылилось в провальную игру на своей подаче (45% выигранных очков с первого мяча и 44% со второго) и низкую эффективность на решающих мячах (27% реализованных брейк-поинтов против 67% у Томлянович).

Катарине Завацкой с ее нулем побед в сезоне на турнирах WTA было сложно рассчитывать на что-то серьезное в матче с такой боевой соперницей, как Мария Саккари. Чуда не произошло – Катарина активно повоевала в начале матча и даже имела двойной скрытый сет-бол, но стоило ей провалить концовку первой партии, как происходящее на корте мгновенно приобрело односторонний характер. Свой последний гейм на Ролан Гаррос Завацкая взяла при счете 4:6, 0:5…