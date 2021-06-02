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Джокович легко вышел во второй раунд Ролан Гаррос
Никаких проблем для первой ракетки мира
фото - flashscore.com.ua
Новак Джокович в первом круге Открытого чемпионата Франции ровно за 2 часа обыграл 66-ю ракетку мира из США Тенниса Сандгрена (6:2, 6:4, 6:2).
Джокович в первом матче в Париже сделал 5 брейков, отыграл 6 брейк-поинтов, выиграл 86% очков с первой подачи, а также организовал 33 виннерса при 21 невынужденной ошибке.
Джокович выиграл стартовый матч на 59-м Шлеме подряд. В последний раз в первом круге мэйджора серб проигрывал на Australian Open в 2006 году.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Новак Джокович сыграет с Пабло Куэвасом.
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