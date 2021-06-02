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Сегодня Калинина сыграет с американкой во втором раунде Ролан Гаррос

Теннис
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Сегодня Калинина сыграет с американкой во втором раунде Ролан Гаррос

фото - flashscore.com.ua

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Ангелина Калинина после победы над экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер сегодня во втором круге Ролан Гаррос сыграет с прошлогодней четвертьфиналисткой турнира Даниэль Роуз Коллинз.

Матч между Калининой и Коллинз пройдет вторым запуском на корте №13 после одиночного мужского поединка между Федерико Дельбонисом и Пабло Андухаром. Начало матча – не ранее 14:00 по киевскому времени.

Калинина во второй раз в карьере выиграла матч в основе турнира Большого шлема. Украинка сегодня может установить новый личный рекорд на соревнованиях этой категории.

Ангелина Калинина в случае выхода в третий раунд Ролан Гаррос поднимется на 112-е место в онлайн-версии рейтинга WTA и окажется в шаге от потенциального дебюта в топ-100.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча второго круга Открытого чемпионата Франции между Ангелиной Калининой и Даниэль Роуз Коллинз.

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В статье: Ангелина Калинина Ролан Гаррос Даниэль Роуз Коллинз
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