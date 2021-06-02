Калинина играет с Коллинз во 2-м раунде Ролан Гаррос. Текстовая трансляция матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина после первой в карьере победе на Ролан Гаррос над экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер во вторник в матче второго круга сыграет с американкой Даниэль Роуз Коллинз.

Матч между Калининой и Коллинз пройдет вторым запуском на корте №13 после одиночного мужского поединка между Федерико Дельбонисом и Пабло Андухаром. Начало матча – не ранее 14:00 по киевскому времени.

Калинина в матче с Коллинз будет бороться за обновление личного рекорда на турнирах Большого шлема.

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Калинина против Коллинз во 2-м раунде Ролан Гаррос: текстовая трансляция матча

14:55. У Андухара и Дельбониса будет решающий сет. Калинина и Коллинз не выйдут на корт ранее 16:00.

14:20. Андухар повел 2:1 по сетам в матче с Дельбонисом. Если испанец закроет игру в четырех партиях, то Калинина и Коллинз ориентировочно через 1 час начнут свою игру.

13:45. Добрый день! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за матчем второго раунда Ролан Гаррос между украинкой Ангелиной Калининой и Даниэль Роуз Коллинз. Теннисистки появятся на корте не ранее 15:10 по киевскому времени.