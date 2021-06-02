Калинина проигрывает во втором круге Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина без особых шансов покинула Открытый чемпионат Франции после второго круга.

На этой стадии турнира Калининой попалась американка Даниэль Коллинс. В первом сете всё было ясно и без комментариев - 0:6 в пользу американки. Во второй партии Калинина смогла навязать борьбу, даже сделав брейк в первом же гейме, но затем Калинина подряд отдала две своих подачи, оставшись сегодня по итогу без выигранного сета. За весь матч сегодня у Калининой было только шесть активно выигранных мячей - это и стало одной из главных причин поражения.

Напомним, что 139-я ракетка мира Ангелина Калинина в первом круге Ролан Гаррос сенсационно выбила немку Анжелик Кербер, одержав победу в двух сетах.

Добавим, что завтра матчи второго круга в Париже проведут Элина Свитолина и Марта Костюк.

Даниэль Коллинс (США, 50) - Ангелина Калинина (Украина, 139) 6:0, 6:2