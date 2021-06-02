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Калинина проигрывает во втором круге Ролан Гаррос
Матч для украинки сложился неудачно
Украинская теннисистка Ангелина Калинина без особых шансов покинула Открытый чемпионат Франции после второго круга.
На этой стадии турнира Калининой попалась американка Даниэль Коллинс. В первом сете всё было ясно и без комментариев - 0:6 в пользу американки. Во второй партии Калинина смогла навязать борьбу, даже сделав брейк в первом же гейме, но затем Калинина подряд отдала две своих подачи, оставшись сегодня по итогу без выигранного сета. За весь матч сегодня у Калининой было только шесть активно выигранных мячей - это и стало одной из главных причин поражения.
Напомним, что 139-я ракетка мира Ангелина Калинина в первом круге Ролан Гаррос сенсационно выбила немку Анжелик Кербер, одержав победу в двух сетах.
Добавим, что завтра матчи второго круга в Париже проведут Элина Свитолина и Марта Костюк.
Даниэль Коллинс (США, 50) - Ангелина Калинина (Украина, 139) 6:0, 6:2
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