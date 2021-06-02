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Виктория Азаренко впервые с 2015 года вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка выиграла все 2 сета

Виктория Азаренко впервые с 2015 года вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг "Ролан Гаррос". В матче второго раунда соревнований 15-я сеяная Азаренко нанесла поражение датчанке Кларе Таусон

Виктория Азаренко - Клара Таусон 7:5, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Азаренко дважды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Таусон подала два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла три подачи соперницы.

Азаренко не выходила в третий раунд "Ролан Гаррос" с 2015 года. Её лучшее достижение на Открытом чемпионате Франции – полуфинал в 2013 году.

За выход в 1/8 финала "Ролан Гаррос" Азаренко сыграет с 23-й сеяной американкой Мэдисон Кис,

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В статье: Виктория Азаренко
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