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Доминик Тим прекратил сотрудничество со своим менеджером

Теннис
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Хервиг Страк решил разорвать контракт

Доминик Тим прекратил сотрудничество со своим менеджером

Новина українською

Австрийский теннисист Доминик Тим прекратил сотрудничество со своим менеджером Хервигом Стракой. Инициатива разрыва исходила от Страки.

На этой неделе Доминик впервые в карьере проиграл в первом круге "Ролан Гаррос". Поражение победителю US Open нанёс испанец Пабло Андухар. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Пабло. Однако Тим и Страка утверждают, что их разрыв никак не связан с проигрышем на старте турнира. Прекращение сотрудничества они обсуждали ещё до начала соревнования в Париже.

"Я передаю дела семье Доминика. И, конечно, всегда буду рад помочь советом", – приводит слова Страки Laola1.

Бывший менеджер Тима также управляет турниром в Вене и работает в Совете директоров ATP.

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В статье: Доминик Тим
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