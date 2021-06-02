Серена Уильямс вышла в третий круг Ролан Гаррос

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга седьмая сеяная Уильямс в трёх сетах нанесла поражение румынке Михаэле Бузэрнеску.

Ролан Гаррос. 2 июня

Серена Уильямс - Михаэла Бузэрнеску 6:3, 5:7, 6:1

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Уильямс пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. Бузэрнеску не подала ни одного эйса, семь раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

За выход в 1/8 финала "Ролан Гаррос" Уильямс сыграет с соотечественницей Даниэль Коллинз.