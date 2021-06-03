Сегодня Свитолина и Костюк проведут матчи второго раунда Ролан Гаррос

В четверг на кортах Открытого чемпионата Франции последние представительницы Украины в одиночном разряде отыграют матчи второго круга.

Элина Свитолина в поединке с 75-й ракеткой мира Энн Ли попытается в седьмой раз подряд дойти в Париже до третьего круга. Матч между Свитолиной и Ли начнется в 12:00 по киевскому времени на корте имени Сюзанн Ленглен.

Марта Костюк в 12:00 по Киеву первым запуском на корте №12 поспорит с 57-й ракеткой мира Чжэн Сайсай за повторение личного рекорда на турнирах Большого шлема.

UA-Футбол проведет текстовые трансляции сегодняшних матчей украинских теннисисток на Ролан Гаррос.