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Сегодня Свитолина и Костюк проведут матчи второго раунда Ролан Гаррос
Верим в успех
фото - rolandgarros.com
В четверг на кортах Открытого чемпионата Франции последние представительницы Украины в одиночном разряде отыграют матчи второго круга.
Элина Свитолина в поединке с 75-й ракеткой мира Энн Ли попытается в седьмой раз подряд дойти в Париже до третьего круга. Матч между Свитолиной и Ли начнется в 12:00 по киевскому времени на корте имени Сюзанн Ленглен.
Марта Костюк в 12:00 по Киеву первым запуском на корте №12 поспорит с 57-й ракеткой мира Чжэн Сайсай за повторение личного рекорда на турнирах Большого шлема.
UA-Футбол проведет текстовые трансляции сегодняшних матчей украинских теннисисток на Ролан Гаррос.
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