Костюк бьется с китаянкой за путевку в 3-й раунд Ролан Гаррос. Текстовая трансляция матча

Третья ракетка Украины Марта Костюк после премьерной виктории на кортах Ролан Гаррос в матче со звездной Гарбинье Мугурусой сегодня во втором круге грунтового Шлема сыграет с 57-й ракеткой мира из Китая Чжэн Сайсай.

Матч между Костюк и Чжэн Сайсай начнется в 12:00 по Киеву и пройдет первым запуском на корте №12.

Костюк в случае успеха повторит личный рекорд на турнирах Большого шлема и выйдет на победительницу матча Варвара Грачёва – Камила Джорджи.

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Параллельно с Костюк свой поединок второго раунда Ролан Гаррос проводит и Элина Свитолина. UA-Футбол также проводит текстовую трансляцию этого матча.

Костюк против Чжэн Сайсай во 2-м раунде Ролан Гаррос: текстовая трансляция матча

12:13. Костюк – Чжэн Сайсай 1:0

Берет Марта свою подачу. Хотя первый мяч у украинки пока не летит.

12:09. Матч начался!

12:05. По результатам жеребьевки первой подавать будет Костюк.

12:00. Костюк и Чжэн Сайсай появились на корте.

11:40. Добрый день! UA-Футбол приглашает на матч второго круга Ролан Гаррос между Мартой Костюк и Чжэн Сайсай. Оставайтесь с нами!