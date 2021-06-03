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Костюк бьется с китаянкой за путевку в 3-й раунд Ролан Гаррос. Текстовая трансляция матча
Сможет ли украинка повторить личный рекорд на Шлемах?
фото - WTA
Третья ракетка Украины Марта Костюк после премьерной виктории на кортах Ролан Гаррос в матче со звездной Гарбинье Мугурусой сегодня во втором круге грунтового Шлема сыграет с 57-й ракеткой мира из Китая Чжэн Сайсай.
Матч между Костюк и Чжэн Сайсай начнется в 12:00 по Киеву и пройдет первым запуском на корте №12.
Костюк в случае успеха повторит личный рекорд на турнирах Большого шлема и выйдет на победительницу матча Варвара Грачёва – Камила Джорджи.
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Параллельно с Костюк свой поединок второго раунда Ролан Гаррос проводит и Элина Свитолина. UA-Футбол также проводит текстовую трансляцию этого матча.
Костюк против Чжэн Сайсай во 2-м раунде Ролан Гаррос: текстовая трансляция матча
12:13. Костюк – Чжэн Сайсай 1:0
Берет Марта свою подачу. Хотя первый мяч у украинки пока не летит.
12:09. Матч начался!
12:05. По результатам жеребьевки первой подавать будет Костюк.
12:00. Костюк и Чжэн Сайсай появились на корте.
11:40. Добрый день! UA-Футбол приглашает на матч второго круга Ролан Гаррос между Мартой Костюк и Чжэн Сайсай. Оставайтесь с нами!
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