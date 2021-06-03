Лучшую пару мира сняли с Ролан Гаррос из-за коронавируса

Первые сеяные парного турнира Никола Мектич и Мате Павич сдали положительные тесты на коронавирус и были исключены из турнирной сетки Ролан Гаррос.

Мектич и Павич были одними из главных фаворитов Открытого чемпионата Франции. В этом году хорватский дуэт выиграл шесть турниров АТР, включая Мастерсы в Майами, Монте-Карло и Риме.

Что интересно, в финале US Open осенью прошлого года Мектич и Павич противостояли друг другу – титул в Нью-Йорке достался Мате.