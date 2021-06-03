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Лучшую пару мира сняли с Ролан Гаррос из-за коронавируса

Теннис
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COVID-19 все-таки проник на грунтовый Шлем

Лучшую пару мира сняли с Ролан Гаррос из-за коронавируса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первые сеяные парного турнира Никола Мектич и Мате Павич сдали положительные тесты на коронавирус и были исключены из турнирной сетки Ролан Гаррос.

Мектич и Павич были одними из главных фаворитов Открытого чемпионата Франции. В этом году хорватский дуэт выиграл шесть турниров АТР, включая Мастерсы в Майами, Монте-Карло и Риме.

Что интересно, в финале US Open осенью прошлого года Мектич и Павич противостояли друг другу – титул в Нью-Йорке достался Мате.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Серена Уильямс вышла в третий круг Ролан Гаррос.

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В статье: Ролан Гаррос коронавирус
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