Свитолина играет с американкой за выход в третий круг Ролан Гаррос. Текстовый LIVE матча

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сражается за путёвку в третий круг Открытого чемпионата Франции с американкой Энн Ли.

Для соперниц это будет первый очный матч в карьере. В прошлом году 75-я ракетка мира Энн Ли вылетела из Ролан Гаррос как раз после второго раунда квалификации турнира, в то время как пятая сеянная Элина Свитолина добралась до второй недели и зачехлила ракетку в четвертьфинале.

Матч Свитолина - Ли пройдёт первым запуском на корте Сюзанн-Ленгленн. Ориентировочное начало встречи в 12:00.

Следить за главными событиями матча Ли - Свитолина на Ролан Гаррос вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Энн Ли - Элина Свитолина: текстовая трансляция матча

12:11 Ли - Свитолина 0:1

С брейка стартует украинка! Ли неплохо начала поединок, но грубо ошиблась в двух последних розыгрышах и отдала свою подачу нашей девушке.

12:07 Первой готовится подавать Ли.

12:00 Свитолина со своей соперницей уже на корте. Несколько минут на организационные моменты и разминку, после чего переходим к игре.

11:30 Важно напомнить, что параллельно на Ролан Гаррос будет проходить ещё один поединок с участием украинки: Марта Костюк встречается с Чжэн Сайсай. Мы также ведём текстовый онлайн этого матча. Следите за игрой здесь .

11:20 Всем привет и добро пожаловать на очередной текстовый онлайн тенниса на UA-Футбол! Элина Свитолина готовится одной из первых сегодня выйти на корт. Начало её поединка первым запуском стоит на 12:00.