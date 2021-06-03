Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина снова в двух сетах побеждает на Ролан Гаррос и выходит в третий раунд
Есть ещё одна победа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пятая сеянная на Открытом чемпионате Франции Элина Свитолина одержала победу во втором раунде турнира. На этот раз украинка справилась с американкой Энн Ли.
В первой партии борьбы вообще не произошло. Украинка, не включаясь, выиграла шесть подряд геймов менее чем за полчаса и завершила сет победой.
Во втором сете события разворачивались интереснее. Сперва американка взяла свою подачу, а затем - и подачу соперницы. До конца партии Энн Ли удерживала преимущество в два гейма, но в ключевой момент Свитолина нашла в себе силы переломить ход матча, забрав пять подряд геймов. Звучит просто, но на деле практически все из этих геймов проходили в очень упорной борьбе, где удача могла и отвернуться от украинки.
В субботу Элина Свитолина снова выйдет на корт и сыграет с победительницей пары Александрова - Крейчикова.
Энн Ли (США, 75) - Элина Свитолина (Украина, 6) 0:6, 4:6
Популярное сейчас
- Без лидера Динамо и финалиста ЛЧ. Заявка сборной Украины на матч с Северной Ирландией
- Украина - Северная Ирландия. Анонс и прогноз матча на 3 июня 2021
- Пример для Украины. Нидерланды - Шотландия 2:2. Видео голов и обзор матча
- Украинка Калинина сенсационно выбивает Кербер на старте Roland Garros
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО