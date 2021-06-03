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Свитолина снова в двух сетах побеждает на Ролан Гаррос и выходит в третий раунд

Теннис
(5 голосов)

Есть ещё одна победа

Свитолина снова в двух сетах побеждает на Ролан Гаррос и выходит в третий раунд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пятая сеянная на Открытом чемпионате Франции Элина Свитолина одержала победу во втором раунде турнира. На этот раз украинка справилась с американкой Энн Ли.

В первой партии борьбы вообще не произошло. Украинка, не включаясь, выиграла шесть подряд геймов менее чем за полчаса и завершила сет победой.

Во втором сете события разворачивались интереснее. Сперва американка взяла свою подачу, а затем - и подачу соперницы. До конца партии Энн Ли удерживала преимущество в два гейма, но в ключевой момент Свитолина нашла в себе силы переломить ход матча, забрав пять подряд геймов. Звучит просто, но на деле практически все из этих геймов проходили в очень упорной борьбе, где удача могла и отвернуться от украинки.

В субботу Элина Свитолина снова выйдет на корт и сыграет с победительницей пары Александрова - Крейчикова.

Энн Ли (США, 75) - Элина Свитолина (Украина, 6) 0:6, 4:6

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В статье: Элина Свитолина Roland Garros Ли Энн
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