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Барти снялась с Ролан Гаррос. Она могла сыграть со Свитолиной в 1/4 финала

Теннис
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Париж остался без первой ракетки мира

Барти снялась с Ролан Гаррос. Она могла сыграть со Свитолиной в 1/4 финала

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Лидер рейтинга WTA Эшли Барти покинула Ролан Гаррос после матча второго раунда против Магды Линетт (1:6, 2:2, отказ Барти).

Австралийка в начале второго сета отказалась от продолжения борьбы из-за травмы левого бедра.

Таким образом, Барти впервые с Ролан Гаррос 2018 года не смогла дойти до третьего круга на турнире Большого шлема.

Барти после Ролан Гаррос останется первой ракеткой мира, поскольку Наоми Осака также покинула турнир.

Стоит отметить, что Эшли Барти была потенциальной соперницей Элины Свитолиной по 1/4 финала.

Магда Линетт в третьем раунде сыграет с первой ракеткой Африки Онс Жабер.

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В статье: Эшли Барти Ролан Гаррос
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