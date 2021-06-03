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Свитолина в 7-й раз подряд дошла до третьего раунда на Ролан Гаррос
Впечатляющая серия
фото - twitter.com
Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге Открытого чемпионата Франции
Свитолина еще раз подтвердила статус грунтового специалиста, преодолев барьер второго раунда в Париже в седьмой раз подряд.
По ходу этой серии украинка трижды добиралась до четвертьфинала, один раз останавливалась в 1/8 и дважды уступала в матче третьего круга.
За выход в 4-й раунд грунтового Шлема Элина Свитолина поспорит с Екатериной Александровой или Барборой Крейчиковой.
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