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Костюк повторила личный рекорд на турнирах Большого шлема

Теннис
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Костюк повторила личный рекорд на турнирах Большого шлема

фото - btu.org.ua

Новина українською

Марта Костюк во втором раунде Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 37 минут переиграла Чжэн Сайсай (6:3, 6:4) и в третий раз в карьере добралась до третьего круга на турнире Большого шлема.

Впервые этот барьер Костюк покорился в 15-летнем возрасте на Australian Open-2018, а в 2020 году Марта сыграла в третьем раунде на US Open.

Костюк благодаря сегодняшней победе над Чжэн Сайсай в онлайн-версии рейтинга WTA поднялась на рекордную в карьере 75-ю позицию.

Следующей соперницей Марты Костюк на Ролан Гаррос станет Камила Джорджи или Варвара Грачева.

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В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос
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