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Костюк повторила личный рекорд на турнирах Большого шлема
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фото - btu.org.ua
Марта Костюк во втором раунде Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 37 минут
Впервые этот барьер Костюк покорился в 15-летнем возрасте на Australian Open-2018, а в 2020 году Марта сыграла в третьем раунде на US Open.
Костюк благодаря сегодняшней победе над Чжэн Сайсай в онлайн-версии рейтинга WTA поднялась на рекордную в карьере 75-ю позицию.
Следующей соперницей Марты Костюк на Ролан Гаррос станет Камила Джорджи или Варвара Грачева.
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