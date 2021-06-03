Костюк повторила личный рекорд на турнирах Большого шлема

Марта Костюк во втором раунде Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 37 минут переиграла Чжэн Сайсай (6:3, 6:4) и в третий раз в карьере добралась до третьего круга на турнире Большого шлема.

Впервые этот барьер Костюк покорился в 15-летнем возрасте на Australian Open-2018, а в 2020 году Марта сыграла в третьем раунде на US Open.

Костюк благодаря сегодняшней победе над Чжэн Сайсай в онлайн-версии рейтинга WTA поднялась на рекордную в карьере 75-ю позицию.

Следующей соперницей Марты Костюк на Ролан Гаррос станет Камила Джорджи или Варвара Грачева.