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Феноменальная игра Дончича в 5-м матче серии с Клипперс. ВИДЕО
Словенец приблизил Даллас к полуфиналу Запада
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лука Дончич в пятом матче серии с Клипперс набрал 42 очка и раздал 14 результативных передач, а Даллас увез победу из Лос-Анджелеса (105:100) и повел в серии со счетом 3:2.
Дончич до наступления 22-летия провел четвертый матч в плей-офф с как минимум 40 набранными очками. Он единственный баскетболист в истории НБА, кому удавалось это.
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