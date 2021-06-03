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Феноменальная игра Дончича в 5-м матче серии с Клипперс. ВИДЕО

Теннис
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Словенец приблизил Даллас к полуфиналу Запада

Феноменальная игра Дончича в 5-м матче серии с Клипперс. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лука Дончич в пятом матче серии с Клипперс набрал 42 очка и раздал 14 результативных передач, а Даллас увез победу из Лос-Анджелеса (105:100) и повел в серии со счетом 3:2.

Дончич до наступления 22-летия провел четвертый матч в плей-офф с как минимум 40 набранными очками. Он единственный баскетболист в истории НБА, кому удавалось это.

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В статье: НБА Лука Дончич Даллас Маверикс
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