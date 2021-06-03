Феноменальная игра Дончича в 5-м матче серии с Клипперс. ВИДЕО

Лука Дончич в пятом матче серии с Клипперс набрал 42 очка и раздал 14 результативных передач, а Даллас увез победу из Лос-Анджелеса (105:100) и повел в серии со счетом 3:2.

Дончич до наступления 22-летия провел четвертый матч в плей-офф с как минимум 40 набранными очками. Он единственный баскетболист в истории НБА, кому удавалось это.