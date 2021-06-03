Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина и Костюк узнали соперниц по третьему раунду Ролан Гаррос
Матчи пройдут в субботу
фото - flashscore.com.ua
Элина Свитолина за выход в 1/8 финала в Париже поспорит с 33-й ракеткой мира из Чехии Барборой Крейчиковой, которая во втором круге в двух сетах разбила свою соседку по рейтингу WTA Екатерину Александрову (6:2, 6:3).
Свитолина и Крейчикова на уровне WTA-тура в третьем раунда Ролан Гаррос проведут первую очную встречу.
Стоит отметить, что Барбора Крейчикова перед Ролан Гаррос выиграла титул в Страсбурге.
Марта Костюк за шанс дебютировать в 1/8 финала на турнире Большого шлема сыграет с 88-й ракеткой мира из России Варварой Грачевой, которая во втором круге прошла Камилу Джорджи (7:5, 1:6, 6:2).
Костюк и Грачева на Ролан Гаррос проведут третий очный матч – в 2019-2020 годах теннисистки обменялись победами в двух сетах.
Популярное сейчас
- СМИ: Переговоры Шахтера по трансферу Педриньо приостановлены
- Официально: миланский Интер получил нового тренера
- Первый приоритет и возможные соперники. Как Заря будет пробиваться в группу Лиги Европы
- Свитолина побеждает американку во втором круге Ролан Гаррос. Как это было
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО