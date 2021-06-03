Свитолина и Костюк узнали соперниц по третьему раунду Ролан Гаррос

Элина Свитолина за выход в 1/8 финала в Париже поспорит с 33-й ракеткой мира из Чехии Барборой Крейчиковой, которая во втором круге в двух сетах разбила свою соседку по рейтингу WTA Екатерину Александрову (6:2, 6:3).

Свитолина и Крейчикова на уровне WTA-тура в третьем раунда Ролан Гаррос проведут первую очную встречу.

Стоит отметить, что Барбора Крейчикова перед Ролан Гаррос выиграла титул в Страсбурге.

Марта Костюк за шанс дебютировать в 1/8 финала на турнире Большого шлема сыграет с 88-й ракеткой мира из России Варварой Грачевой, которая во втором круге прошла Камилу Джорджи (7:5, 1:6, 6:2).

Костюк и Грачева на Ролан Гаррос проведут третий очный матч – в 2019-2020 годах теннисистки обменялись победами в двух сетах.