  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Эшли Барти: Это было маленькое чудо, что я смогла выйти на корт в первом раунде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эшли Барти: Это было маленькое чудо, что я смогла выйти на корт в первом раунде

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка снялась Ролан Гаррос

Эшли Барти: Это было маленькое чудо, что я смогла выйти на корт в первом раунде

Новина українською

Австралийская теннисистка Эшли Барти рассказала о травме бедра, из-за которой снялась по ходу матча второго круга Открытого чемпионата Франции с представительницей Польши Магдой Линетт. Первая ракетка мира покинула корт при счёте в двух сетах 1:6, 2:2.

"Это душераздирающе. У меня был такой блестящий сезон на грунте, но тут очень не повезло, в самый неудачный момент появилась острая травма. Всё произошло в выходные, и времени на восстановление уже не было, это разочаровывает. Это не отнимет у нас блестящих трёх месяцев, как бы ни было больно сейчас. Мы сделали всё, абсолютно всё, что могли, чтобы дать мне шанс сыграть. Это было маленькое чудо, что я смогла выйти на корт в первом раунде. Я просто пыталась дать себе шанс, посмотреть, каково это. Очевидно, что были свои ограничения, и я старалась никоим образом не усугублять ситуацию.

Сегодня стало ещё хуже и вышло на ту стадию, когда играть стало небезопасно. Как бы это ни было трудно, это так. Это решение нужно было принять. С самой первой игры я боролась с болью, и она стала слишком сильной. Это разочаровывает, но не вызывает паники. Мы знаем, что происходит. Нам просто нужно время, чтобы справиться с этим, чтобы вернуться на корт как можно быстрее", — приводит слова Барти WTA.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эшли Барти
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...