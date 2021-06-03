Новак Джокович обыграл 92-ю ракетку мира и вышел в третий круг Ролан Гаррос

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матч второго круга соревнований он оказался сильнее уругвайского теннисиста Пабло Куэваса. Для победы Новаку потребовалось три сета.

Ролан Гаррос. Второй круг

Новак Джокович - Пабло Куэвас 6:3, 6:2, 6:4.

Продолжительность поединка составила 2 часа и 8 минут. Джокович 10 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Его соперник, занимающий 92-е место в рейтинге ATP, выполнил 5 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 3 взять подачу серба.

За выход в следующий раунд Джокович поборется с литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом.