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Новак Джокович обыграл 92-ю ракетку мира и вышел в третий круг Ролан Гаррос

Теннис
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Серб не испытал трудностей

Новак Джокович обыграл 92-ю ракетку мира и вышел в третий круг Ролан Гаррос

Новина українською

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матч второго круга соревнований он оказался сильнее уругвайского теннисиста Пабло Куэваса. Для победы Новаку потребовалось три сета.

Ролан Гаррос. Второй круг

Новак Джокович - Пабло Куэвас 6:3, 6:2, 6:4.

Продолжительность поединка составила 2 часа и 8 минут. Джокович 10 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Его соперник, занимающий 92-е место в рейтинге ATP, выполнил 5 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 3 взять подачу серба.

За выход в следующий раунд Джокович поборется с литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом.

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В статье: Новак Джокович
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