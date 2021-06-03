Наоми Осака пропустит турнир в Берлине

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака пропустит травяной турнир серии WTA-500 в Берлине (Германия), который стартует 14 июня. Об этом пишет журналист Стюарт Фрейзер на своей странице в "Твиттере". В настоящее время она остаётся в заявке Уимблдона.

23-летняя Наоми — победительница четырёх турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира.

Напомним, 31 мая Осака объявила о снятии с Открытого чемпионата Франции, который продолжается в настоящее время.