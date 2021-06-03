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Стэн Вавринка снялся с Уимблдона
У теннисиста, скорее всего, травма
Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарский теннисист Стэн Вавринка не примет участия в Уимблдоне. Об этом пишет Entry List Updates в "Твиттере".
В начале марта 21-я ракетка мира Вавринка в матче первого круга турнира в Дохе (Катар) проиграл Ллойду Джорджу Харрису из ЮАР 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 5:7. Из-за травмы ноги Стэн принял решение сняться с "Мастерса" в Майами (США).
Ранее стало известно, что трибуны во время турнира будут заполняться на 25%.
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